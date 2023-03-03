Петербургских «обнальщиков», заработавших больше 16 млн рублей, задержали

В Санкт-Петербурге пресекли деятельность так называемых «обнальщиков», которые за счет мошеннической деятельности сумели заработать больше 16 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

«[…] по подозрению в осуществлении незаконной банковской деятельности задержали 35-летнего жителя города Кудрово Всеволожского района Ленинградской области и двух жителей Санкт-Петербурга: 36-летнего жителя Василеостровского района и 39-летнюю ранее судимую жительницу Приморского района», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что преступники с июня 2019 по август 2022 года организовали привлечение по фиктивным основаниям безналичных денежных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые хотели обналичить свои доходы.

Производя финансовые махинации, сообщники возвращали клиентам средства за вычетом комиссии, которая составляла не менее 15 % от суммы. Так они смогли заработать почти 16,4%.

Проведя обыски, полицейские обнаружили и изъяли печати фиктивных фирм, мобильные телефоны и компьютерную технику для доступа в систему «банк-клиент», электронные носители информации, банковские карты и денежные средства в размере 3,5 млн рублей.

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