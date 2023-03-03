Держись Голливуд: российский кинематограф бьет рекорды

За последнее время из Российской Федерации ушли многие зарубежные кинокомпании. В связи с этим в интернете стала появляться информация об упадке отечественного кинопроката, но сборы показывают обратное – показатели бьют исторические рекорды, а число проданных билетов приблизилось к 40 миллионам.

Необходимо отметить, что отдельные западные премьеры смогли встряхнуть российского зрителя. К этой категории можно отнести сиквел фантастического блокбастера Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь Воды», вызвавший большой ажиотаж среди зрителей и собравший хорошие отзывы. Тем не менее, чуду современных визуальных технологий не удалось справиться с отечественным героем «Чебурашкой», пишет NWPress.

Русская кинолента о сказочном герое тоже побила исторический рекорд, став самым кассовым фильмом в нашей стране за всю историю кино.

При этом, по словам министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой, в течение 2023 на киноэкранах страны покажут 30 новых фильмов, включая, например, «Нюрнберг» и «Вызов».