В Петербурге автоледи сбила мать с маленьким ребенком

Вчерашний вечер для некоторых жителей Петербурга закончился не самым приятным образом — ДТП. Как рассказали в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, все случилось 4 марта около 21:00 на Каменноостровском проспекте.

Женщина за рулем «ВАЗ 111940» ехала Каменноостровскому проспекту от Большого проспекта Петроградской Стороны в сторону улицы Рентгена. Далее на перекрестке она проехала на красный свет, сбив женщину, переходившую дорогу с коляской.

В результате ДТП женщина и её малолетний ребёнок, 2022 года, в состоянии средней степени тяжести госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка