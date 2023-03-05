Полиция задержала открывшего стрельбу на улице Рубинштейна

Вчера, 4 марта в 21:20, в полицию обратились очевидцы, которые рассказали, что неизвестный открыл стрельбу на улице Рубинштейна. Он стрелял по прохожим, идя в сторону Невского проспекта. Об этом сообщает источник издания в правоохранительных органах.

В результате стрельбы пострадали три человека. При этом одного мужчину со слепым ранением голени доставили в больницу, позднее его отпустили в удовлетворительном состоянии домой. Еще двоих госпитализировали в состоянии средней тяжести. Так, 27-летний мужчина попал в больницу с проникающими огнестрельными ранениями в область спины, плеча и верхней трети бедра, а 34-летний — с огнестрельным ранением верхней трети голени.

Полицейским удалось задержать мужчину. У него изъяли травматический пистолет Grand Power ТQ1, части магазина, девять гильз и аэрозольный баллон «Боец»