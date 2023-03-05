Петербурженка спасла лжедочь

Мошенники, конечно, не стоят на месте и продолжают придумывать новые способы обмана. Однако стоит понимать, что, если молодежь более менее понимает, что их пытаются обмануть, то пенсионерам все-таки сложнее. Вот и в Петербурге произошел такой случай.

Как сообщает источник издания в правоохранительных органах, все случилось 3 марта. В отделение полиции обратилась пенсионерка, она заявила, что стала жертвой мошенников.

Ей на мобильный телефон позвонил неизвестный, представившийся адвокатом. Он сообщил, что дочь заявителя попала в ДТП. Мужчина убедил её, что во избежание уголовной ответственности, нужно передать ему деньги -240 тысяч рублей.

Приметы: мужчина, на вид 30 лет, рост выше 180 см., спортивного телосложения, черные брови; одет в темный пуховик.