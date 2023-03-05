Домушники из Ленобласти обогатились валютой

В век технологий домушники, как ни странно, никуда не делись. Более того, такой вид мошенничества все еще очень даже прибыльный, как оказалось. Так, трем мошенникам в Приозерском районе фортануло — нарвались на валюту. Об этом сообщает источник издания в правоохранительных органах.

Как стало известно изданию, в пятницу, 3 марта, в полицию Приозерского района Ленинградской области поступило сообщение от петербуржца. Тот рассказал, что была совершена кража в его частном доме.

Он рассказал, что в период с 26 февраля по 3 марта дома не был. За это время злоумышленники отжали окно и проникли в дом, частично обрушили кирпичную стену. После они вскрыли сейф. Удалось украсть ворам прилично: 750 000 рублей, 5 000 долларов, 5 000 евро, 2 000 дирхамов.

Сумма ущерба составила 1 600 000 рублей. На записи с камер видеонаблюдения видно, что домушники работали командой — втроем. Возбуждено уголовное дело.