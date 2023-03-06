Коронавирус унес жизни более 80 врачей в Петербурге

В Санкт-Петербурге 81 медработник скончался от осложнений, связанных с COVID-19. При этом за весь период пандемии смертность составляла почти 2%, рассказал глава Комитета здравоохранения Дмитрий Лисовец во время пресс-конференции.

Он также рассказал о том, что заболевшие COVID-19 врачи в Санкт-Петербурге получили выплаты в суммарном размере более 11 миллиардов рублей:

«За счёт регионального бюджета выплачивались средства тем, кто заболел коронавирусом, а также семьям умерших медработников. Выплачено более 11 миллиардов», — рассказал Дмитрий Лисовец, отметив, что власти Санкт-Петербурга первыми ввели выплаты заболевшим медработникам за счет регионального бюджета.

Также он добавил, что прошедшие три года оказали существенное влияние на действующую систему здравоохранения. За весь период пандемии в Северной столицы COVID-19 переболело свыше 1 миллиона 800 тысяч петербуржцев.

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