«Сосед сказал, что у меня дымится крыша»: в Ленобласти сгорел приют для животных

В Ленинградской области в результате трагических событий, повлекших за собой пожар в домашнем приюте для животных, погибли 40 кошек и 15 собак. Хозяйка дома Елена утверждает, что еще перед Новым годом сменила проводку.

Согласно имеющейся информации, происшествие случилось в селе Мучихино в Ленинградской области. О появлении огня Елене сообщил сосед. По ее слов, 15 выживших собак уже удалось пристроить к хорошим хозяевам:

«Заменила перед Новым годом проводку. 15 собак забрали в приют во Всеволодск, 15 – остались. Сегодня будем решать с девочкой из Пушкина, кого они могут забрать. И еще пять диких собак – с ними проблемно, надо будет думать», – цитирует ее слова телеканал 360.

Отмечается, что некоторые животные жили с Еленой по 10-12 лет, не желая покидать свою благодетельницу. В настоящий момент неравнодушные уже шлют женщине средства для восстановления полностью сгоревшего дома.