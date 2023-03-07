Шутки кончились: блогер-семья Чекалиных могут получить реальные сроки за уход от налогов

Против известных российских блогеров Валерии («Лерчик») и Артема Чекалиных возбудили уголовное дело по факту неуплаты налогов в рамзере 300 миллионов рублей. По мнению юриста Александры Гудименко, для звездных супругов это может закончиться реальным сроком.

«Если все-таки докажут, что имеет место уклонение от налогов на такую большую сумму, то есть вероятность получить реальный срок лишения свободы», – высказалась эксперт в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург».

Согласно опубликованной информации блогерша Лерчик работала в рамках упрощенной системы налогообложения, получая доход в размере 150 миллионов рублей ежегодно.

При этом на фитнес-марафонах семейство Чекалиных заработало гораздо больше, но платить налоги в полном объеме блогеры не хотели. Желая избежать их повышения, они дробили бизнес между родственниками и теперь всем участникам нелегальной схемы грозит до трех лет лишения свободы.