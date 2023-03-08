В Ленобласти на льдинах застряли 50 человек

Многократно спасательные службы, в том числе и представители ГУ МЧС России убедительно просили россиян не выходить на лед вне ледовых переправ. Сейчас погода постепенно переходит в весенний режим, а значит можно столкнуться с перепадами температур — от сильного холода до резкого плюса. Само собой, это приводит к таянию льда, что и делает его очень небезопасным. Однако отчаянных горе-рыбаков это совсем не останавливает.

Как сообщает Peterburg2, в Ленинградской области для спасения рыбаков привлекается вертолет МЧС России. Сегодня утром, ближе к 10:00, поступило сообщение об отрыве двух льдин в акватории Финского залива.

По имеющимся данным, на льдинах находится порядка 50 человек . На месте работают оперативные группы, которые переправляют рыбаков на берег. К месту следует вертолет Ми-8 МЧС России. Всего привлекается 14 человек и 6 единиц техники.

ленобласть


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Еще 45 жителей страны скончались от коронавируса
Петербуржцы продолжают вестись на уловки мошенников
На трассе «Санкт-Петербург- Псков» произошло смертельное ДТП
КГИОП: Комплекс сооружений люнета Литке в Кронштадте признан региональным ...
Лучше промолчать? Что ни в коем случае нельзя говорить женщине 8 марта
Бастрыкин потребовал завести уголовное дело из-за частых нападений ...
Зарплату свыше 80 тысяч хотели бы получать 40% петербурженок
В Ленобласти на льдинах застряли 50 человек