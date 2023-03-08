На трассе «Санкт-Петербург- Псков» произошло смертельное ДТП

Правоохранительные органы организовали проверку из-за смертельного ДТП на автодороге «Санки-Петербург- Псков». Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как говорят в ведомстве, все случилось утром 7 марта на 103 километре этой трассы. Водитель авто «Хендай Солярис» ехал из Санкт-Петербурга в Псков. В месте, где обгон запрещен, мужчина все-таки решил совершить такой манёвр Как итог, он выехал на встречку, где столкнулся «Лада Ларгус».

В результате водитель последний скончался уже в медицинском учреждении, говорят полицейские. Пассажир отечественного авто в состоянии средней тяжести госпитализирован. Госпитализирована также и пассажирка иномарки. Пассажир автомобиля «Хендай Солярис» женщина, 1993 года рождения, в состоянии средней степени тяжести госпитализирована в больницу.

Заведено уголовное дело из-за нарушения правил дорожного движения.