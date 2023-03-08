МЧСники спасли двух любительниц горных склонов в Бурятии

Сколько бы спасатели не предупреждали россиян о том, что лезть на склоны опасно из-за погодных условий, все равно найдутся те, кто залезет и повыше. Так, Бурятии при спуске с перевала Горных Духов две женщины получили травмы. Об этом сообщает ГУ МЧС России в своих социальных сетях.

В ведомстве рассказали, что женщины были в труднодоступной горной местности. Однако туда оперативно выехали специалисты поисково-спасательной службы. Для помощи в эвакуации к месту происшествия также направили вертолет Ми-8 МЧС России. На нем были спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда.

На данный момент спасательные работы завершены, пострадавшие благополучно доставлены в медицинские учреждения.

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