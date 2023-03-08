В Иваново обрушилось перекрытие в одной из квартир

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах обрушения потолочных перекрытий в одной из квартир города Иваново. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как говорят следователи, сейчас проводится процессуальная проверка из-за информации СМИ. В сети появилась информация об обрушении потолочных перекрытий в муниципальном общежитии в городе Иваново.

К счастью, пострадавших нет, так как дома жильцов не было. Однако часть кровли упала на кровать малолетнего ребенка. Следователи выяснят все обстоятельства произошедшего, а после дадут оценку той информации, которая была опубликована в средствах массовой информации.