В Петербург на спецборту доставили МЧСника, пострадавшего на пожаре в Иркутске

Еще в прошлую пятницу, 3 марта в административном здании Иркутска на улице Карла Либкнехта произошел пожар. Тогда, по данным местного МЧС, пожар охватил площадь порядка 250 квадратных метров. Эвакуировать пришлось 16 человек. Среди пострадавших оказался сотрудник МЧС — замначальника пожарно-спасательной части Наксалаев Владимир.

Как рассказывают уже в федеральном МЧС, в ходе тушения пожара, мужчина поднялся по автолестнице и получил удар током от высоковольтного кабеля.

Тогда было принято решение доставить пациента бортом Ан-148 МЧС России. Мужчина будет проходить лечение в ФГБУ Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А. М. Никифорова МЧС России.

общество


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге на улице Добровольцев госпитализировали 3-летнего малыша из-за ...
В Чите Забайкальского края 9 марта из-за взрыва бытового газа обрушилась ...
Санкт-Петербург в лидерах по коротким путешествиям на апрель
В Петербург на спецборту доставили МЧСника, пострадавшего на пожаре в Иркутске
Главврач Боткина Денис Гусев: стационары Петербурга заполняются пациентами ...
В Иваново обрушилось перекрытие в одной из квартир
В Гатчине задержали правонарушительницу, находившуюся в розыске за кражу
Бессоница, усталость, заторможенность: как распознать депрессию?