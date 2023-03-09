В Петербург на спецборту доставили МЧСника, пострадавшего на пожаре в Иркутске

Еще в прошлую пятницу, 3 марта в административном здании Иркутска на улице Карла Либкнехта произошел пожар. Тогда, по данным местного МЧС, пожар охватил площадь порядка 250 квадратных метров. Эвакуировать пришлось 16 человек. Среди пострадавших оказался сотрудник МЧС — замначальника пожарно-спасательной части Наксалаев Владимир.

Как рассказывают уже в федеральном МЧС, в ходе тушения пожара, мужчина поднялся по автолестнице и получил удар током от высоковольтного кабеля.

Тогда было принято решение доставить пациента бортом Ан-148 МЧС России. Мужчина будет проходить лечение в ФГБУ Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А. М. Никифорова МЧС России.