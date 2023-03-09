Услышали крик из под плит: в Чите вытащили из-под завалов еще одного ребенка

Как рассказали в ГУ МЧС России, в читинском поселке в Забайкалье удалось спасти еще одного ребенка. Под завалами на пятом этаже на месте обрушения конструкций был замечен ребенок.

Как рассказали в ведомстве, была объявлена минута тишины, как вдруг спасатели услышали голос ребенка, доносящийся из-под бетонных плит. После этого разобрали конструкции, затем спасатели на носилках вынесли ребенка по автолестнице. Ребенка передали бригаде скорой помощи.

По результатам разбора завалов были спасены 12 человек, из них трое детей, 117 человек эвакуированы из пострадавшего дома. Жертв среди жителей дома удалось избежать.