Услышали крик из под плит: в Чите вытащили из-под завалов еще одного ребенка

Как рассказали в ГУ МЧС России, в читинском поселке в Забайкалье удалось спасти еще одного ребенка. Под завалами на пятом этаже на месте обрушения конструкций был замечен ребенок.

Как рассказали в ведомстве, была объявлена минута тишины, как вдруг спасатели услышали голос ребенка, доносящийся из-под бетонных плит. После этого разобрали конструкции, затем спасатели на носилках вынесли ребенка по автолестнице. Ребенка передали бригаде скорой помощи.

По результатам разбора завалов были спасены 12 человек, из них трое детей, 117 человек эвакуированы из пострадавшего дома. Жертв среди жителей дома удалось избежать.

общество


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Ростове-на-Дону ребенок ходил с иголкой в легком два года
Российские власти призвали граждан страны отказаться от поездок в Грузию
Пострадавшего МЧСника в Иркутске доставили в Петербург
В Петербурге дети доигрались до ножевого ранения
В Петербурге пенсионерка потеряла полмиллиона из-за лжекредита
Только за февраль петербуржцы 280 тысяч раз позвонили в 112
В Петербурге на Вишерской избили мужчину и украли у него больше миллиона
Экс-руководительница областного Госсотройнадзора попала под штраф за взятку