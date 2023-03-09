Пострадавшего МЧСника в Иркутске доставили в Петербург

Еще 3 марта в Иркутске загорелось производственное здание. Среди гражданских жертв, к счастью, не было. Однако нельзя забывать о том, что порой это происходии ценой наших смелых спасателей. Так произошло и в этот раз, при тушении пожара пострадал замначальника иркутской пожарно-спасательной части № 2.

Как рассказали в МЧС, мужчину ударило током от высоковольтного провода. После этого он сразу же был госпитализирован. Позднее было принято решение доставить мужчину для реабилитации и лечения в Петербург. Сегодня, в четверг, 9 марта его доставили на самолете МЧС в город на Неве. На протяжении всего полета пострадавшего сопровождали специалисты Центроспаса.

По данным «МК в Питере», мужчина будет проходить лечение во Всероссийском центре экстренной и радиационной медицины имени А.М Никифорова.