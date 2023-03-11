В Петербурге на борьбу с болезнями сердца выделят 220 млн рублей

В Санкт-Петербурге займутся вопросами профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. На терапию и специальные консультации для пациентов с болезнями сердца выделят 220 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Пациенты, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями со сниженной фракцией выброса менее 40% и состоящие под диспансерным наблюдением, получат дополнительные меры социальной поддержки», – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Смольного.

Отмечается, что на 220 миллионов рублей, выделенных из бюджета города, удастся обеспечить необходимой лекарственной терапией в соответствии с клиническими рекомендациями 8640 пациентов.

Отдельного внимания заслуживает и тот факт, что, по заверениям представителей Смольного, данная мера социальной поддержки позволит ежегодно сохранять 637 жизней.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что, согласно данным Росстата, уровень бедности упал до рекордно низких значений.

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