Росстат: бедность становится меньше, чем когда либо

В России наблюдается снижение уровня бедности населения до исторического минимума – 10,5%. Таким образом, в 2022 году насчитывалось 15,3 миллиона граждан, чьи доходы не превысили границу бедности. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Согласно им, в 2021 году показатель составлял 16 миллионов человек, то есть за один год число россиян, чьи доходы находятся ниже порога бедности, уменьшилось на 700 тысяч.

В качестве причин таких изменений в ведомстве назвали рост социальных выплат, реализацию адресных социальных программ, а также увеличение зарплат, пенсий и других видов доходов.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что, по словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, январе текущего года уровень безработицы обновил исторический минимум и составил 3,6%

Как отметила депутат Государственной Думы России Светлана Бессараб, улучшить показатели и поднять их выше допандемийного уровня позволили меры, предпринимаемые правительством вот уже долгое время.