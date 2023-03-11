Лихачка, устроившая ДТП с Ленинградской области, предстанет перед судом

Жительница Тосненского района Ленинградской области, разогнавшаяся до 100 километров в час спровоцировала дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с пострадавшими. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным ведомства, инцидент произошел 13 мая 2022 года. Не убедившись в безопасности своих действий, жительница села Ушаки разогнала свой автомобиль до 100 километров в час, после чего врезалась на нем в две других машины.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель одного из транспортных средств получил телесные повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью», – сообщили в официальном telegram-канале ведомства.

Теперь уголовное дело, возбужденное по данному факту, будет рассматриваться во Всеволожском городском суде.

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