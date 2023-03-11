В Петербурге после ДТП школьница попала в больницу в тяжелом состоянии

Днем в пятницу, 10 марта, на территории Санкт-Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в котором пострадала школьница. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По информации ведомства, инцидент произошел в 16:37 на улице Куйбышева. Водитель, находясь за рулем автомобиля Opel Sapphire сбил несовершеннолетнюю школьницу, 2007 года рождения, которая переходила дорогу не по пешеходному переходу. Для девочки авария закончилась травмами и последующей госпитализацией в тяжелом состоянии.

Также отмечается, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали произошедшего.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что полиция Выборга разбирается в ДТП, где пострадали мать и ребенок. О значительном вреде их здоровью, тем не менее, речь не идет.