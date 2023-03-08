Полиция Выборга разбирается в ДТП, где пострадали мать и ребенок

Каждый день и не по разу в российских городах происходят дорожно-транспортные происшествия. Конечно, куда же без них, особенно в крупных городах. В этот раз происшествие не обошло стороной Выборг. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как пояснили в ведомстве, в этот раз пострадали мать с ребенком. Так, все случилось 8 марта 2023 года около 10 утра в Выборге на Привокзальной площади. Водитель управлял авто «Дэо» и наехал на женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу с сыном 2014-го года рождения, а также с коляской с

малолетним ребёнком.

Как итог, женщина с 9 летним сыном была осмотрена медиками и отпущена, ребёнок в коляске не пострадал. В настоящее время сотрудниками полиции по факту ДТП проводится проверка.