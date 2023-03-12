Жители Петербурга стали чаще бояться клещей? Горожане активно интересуются прививкой от них

Пока мы все отвлекаемся на всякие гриппы, ОРВИ и коронавирусы (безусловно, очень непростые болезни), мы забываем про то, что уже наступает нам на пятки сезон клещей. Лучше, чем привиться от клещевого энцефалита и обрабатываться специальными спреями, пока ничего не придумали.

Как рассказала главный врач «СМ-Клиники в Санкт-Петербурге» Екатерина Вострикова, жители Петербурга стали чаще интересоваться вакцинацией от клещевого энцефалита.

Она считает, что это происходит из-за роста популярности внутреннего туризма, ведь все-таки жители страны сейчас планируют отпуск в основном в пределах нашего государства.

Кроме этого, Вострикова подметила, что от энцефалита привиться можно в любое время года. Но если вдруг вы решили собраться в тот же лес, то стоит позаботиться о прививке за две недели до возможной встречи с клещом. Фактически, март — самое время, чтобы пройти вакцинацию, ведь и клещи просыпаются ранней весной, им достаточно температуры в +6 градусов.

Ревакцинацию проводят раз в три года, передает «Деловой Петербург».