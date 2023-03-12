В Петербурге завершили расследование дела экс-главы банка за хищение 170 миллионов

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя совета директоров банка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти в своих социальных сетях.

Как сообщают следователи, злоумышленник в 2014-2015 годах похитил деньги банка во Всеволожском районе, на тот момент он был председателем правления и руководителем банка. Предлогом было получение кредитов двумя частными компаниями. Правда, сами компании, естественно, в курсе происходящего не были. Мужчина сам составил все документы, подписал кредитные договоры.

Далее на расчетные счета компаний поступили кредитные денежные средства в размере свыше 170 миллионов рублей, которые в дальнейшем были похищены банкиром. В октябре 2015 года банк лишился лицензии. В декабре 2021 года в ходе розыскных мероприятий попался и банкир-злоумышленник. Он был заключен под домашний арест. Сейчас дело направлено во Всеволожский городской суд Ленинградской области для рассмотрения по существу.

общество


 

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