Петербург — не место для радости: в городе ищут менеджера по продажам услуг с грустным лицом

Критерии для поиска работы у многих компаний разные: кто-то принципиально не возьмет женщину (в вдруг декрет?!), кто-то не обойдется без двух высших образований. Но эта вакансия, думаем, удивит многим. В одну из организаций Петербурга ищут на работу менеджера по продажам услуг с грустным лицом. Объявление появилось на портале по поиску работы hh.ru.

Как говорится в объявлении, человека ищут в строгую компанию с четкой дисциплиной и жестким управлением. Работа, говорят, рутинная, а задачи надо выполнять строго по плану. Полная безынициативность и беспрекословность, а фантазия — и вовсе существенный минус для кандидата.

Если вы будете выполнять свою работу без улыбок, а, напротив, полным печали лицом, то вам готовы предложить от 45 до 200 тысяч рублей ежемесячно. На свои грустные смены нужно выходить только четыре раза в неделю, выходные — с пятницы по воскресенье.

Из важных требований — знание английского языка на уровне В2 (выше среднего).