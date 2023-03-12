Небюджетная безопасность: петербуржец отдал мошенникам 800 тысяч рублей

Как сообщает источник издания Gazeta.SPb в правоохранительных органах, в отделение полиции Приморского района Петербурга обратился пенсионер. Он рассказал, что стал жертвой мошенников.

Так, 10 марта ему позвонил мужчина и рассказал, что работает в правоохранительных органах. Однако звонивший оказался мошенником. По его словам, на имя пенсионера взяли кредит, для его погашения, а также сохранения денег нужно воспользоваться неким «безопасным счетом».

Потерпевший поверил и перевел мошенникам 800 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции в Выборге задержали охранника клуба. Причина — он применил травматический пистолет для улаживания конфликта. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.