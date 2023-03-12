Небюджетная безопасность: петербуржец отдал мошенникам 800 тысяч рублей

Как сообщает источник издания Gazeta.SPb в правоохранительных органах, в отделение полиции Приморского района Петербурга обратился пенсионер. Он рассказал, что стал жертвой мошенников.

Так, 10 марта ему позвонил мужчина и рассказал, что работает в правоохранительных органах. Однако звонивший оказался мошенником. По его словам, на имя пенсионера взяли кредит, для его погашения, а также сохранения денег нужно воспользоваться неким «безопасным счетом».

Потерпевший поверил и перевел мошенникам 800 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции в Выборге задержали охранника клуба. Причина — он применил травматический пистолет для улаживания конфликта. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

общество


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге мужчина попал под уголовку из-за драки с полицейским
В Петербурге житель получил реальный срок за кражу шоколадок
В Петербурге пенсионерка пыталась помочь «племяннице» и потеряла ...
Россияне поделились своими планами на лето
С лета некоторые дети смогут путешествовать на поездах со скидкой в 50%
Москву и Кавказ свяжет круизный поезд
В Ленобласти в ДТП пострадали 14-летний и 6-летний дети
Только половина петербуржцев одобряет появление театров при школах