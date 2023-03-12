Хотел уладить конфликт, а попал под уголовку: в Выборге охранник выстрелил в людей из травмата

Сотрудники полиции в Выборге задержали охранника клуба. Причина — он применил травматический пистолет для улаживания конфликта. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Все случилось 11 марта. В полицию поступил сигнал о стрельбе в ночном клубе на улице Кривоносова.

Как выяснили правоохранительные органы, в клубе подрались две пьяные женщины. В конфликт вмешались еще и двое мужчин.

Чтобы как-то остановить происходящее, 43 — летний охранник клуба из принадлежащего ему травматического пистолета «Гранд Пауэр Т12F» произвел три выстрела в сторону мужчин.

Как итог, один мужчина получил огнестрельное ранение левого бедра, а второй — ранение задней поверхности бедра. Последнего пришлось госпитализировать.

В отношении охранника клуба составлен протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.