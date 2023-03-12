В Петербурге пенсионерка пыталась помочь «племяннице» и потеряла миллион

Прокуратура Василеостровского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в мошенничестве.

Как выяснилось, 2 ноября 2022 года соучастник обвиняемого позвонил пенсионерке и представился следователем. Он рассказал, что ее племянница попала в ДТП. Так как пострадавшей стороне нужна платная операция, ее стоимость — один миллион рублей.

После этого обвиняемый в роли курьера приехал к пенсионерке, она ему передала в пакете деньги.

Уголовное дело направлено в Василеостровский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в отделение полиции Приморского района Петербурга обратился пенсионер. Он рассказал, что стал жертвой мошенников.