В Петербурге обманывают пенсионеров лже-сотрудники «Ленремонта»

Мошенники не дремлют и продолжают вовсю орудовать, в том числе и в Петербурге. На этот раз в правоохранительные органы обратилась пенсионерка, которую обманули при ремонте стиральной машины. Об этом сообщает источник издания Gazeta.SPb.

Так, к пенсионерке пришел неизвестный мужчина, который назвался Романом. Он представился сотрудником «Ленремонта». После он убедил наивную женщину в необходимости ремонта ее стиральной машины.

Однако услуги оказались вовсе не бюджетными – 48 тысяч рублей. Из них 33 тысячи женщина перевела ему на карту, а еще 15 – отдала наличкой.

К сожалению, особых примет женщина не запомнила: мужчина 35-ти лет, в темном спортивном костюме.

Правда, судя по всему, вырисовывается серия таких мошенничеств. Например, несколькими днями ранее жертвой стала еще одна пенсионерка. Вот только ей ремонт обошелся еще дороже – 100 тысяч рублей. Злоумышленник действовал по аналогичной схеме.

общество


 

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