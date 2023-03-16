В Петербурге за 2,5 месяца нетрезвые водители обеднели на 12 миллионов рублей

За 2,5 месяца 2023 года УФССП Петербурга взыскало свыше 12 миллионов рублей с водителей, которые сели за руль в нетрезвом виде. Судебные штрафы для принудительного исполнения имеется в отношении 521 жителя Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, с начала года было возбуждено свыше 500 производств о взыскании штрафов. Отметим, что за вождение в нетрезвом виде водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет, говорят в УФССП.

Ранее сообщалось, что в среду, 15 марта, в Петербурге полицейские провели миграционные рейды. В основном проверки коснулись территории вблизи Сенной площади. В том числе были проверены места возможного проживания мигрантов — хостелы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.