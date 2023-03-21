Житель Великого Новгорода погонял полицию Ленобласти

В полицию Петербурга обратились коллеги из Великого Новгорода. Они рассказали, что в городе угнали иномарку, и есть основания полагать, что сейчас угонщик в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В этот же день наряд ДПС и заприметил тот самый угнанный автомобиль. Его увидели на 615 километре трасы М-10 «Россия» в Тосненском районе заметил разыскиваемый автомобиль. У водителя потребовали остановиться, однако тот попытался скрыться.

За ним гнались, но он только набирал скорость и постоянно перестраивался из полосы в полосу. Однако в один момент он не смог совладать с управлением и влетел в сугроб. Так, собственно, и попался.

Угонщиком оказался ранее неоднократно судимый 39-летний житель Новгородской области. Угнанная машина и подозреваемый переданы инициатору розыска.