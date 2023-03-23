Герои нашего времени. Петербургским студентам презентовали молодежное сообщество ВЫЗОВ

Для петербургских студентов прошла презентация нового молодежного проекта ВЫЗОВ. По планам его создателей, молодые люди, заинтересованные в популяризации научного знания, получат шанс рассказать о своих разработках и проектах на всю страну и даже шире.

Первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика», Президент молодежного сообщества ВЫЗОВ Наталья Попова рассказала, что в основу сообщества легло шоу «Вызов» на ТНТ. Высокие рейтинги программы показали, что интеллектуалы и высококвалифицированные ученые оказались интересны массовой аудитории не меньше, чем селебрити. Однако в реальной жизни специалисты оказываются в тени медийного внимания. Для популяризации научной жизни России, а также для создания мощного кадрового потенциала и возникла идея о преобразовании «Вызова» в молодежную организацию. Совместными усилиями компании «Иннопрактика» и продюсерского центра Insight People было запущено сообщество.

«Когда мы исследовали, что нужно для развития инновационной экономики, мы пришли к выводу, что прежде всего создавать нужно ценностную среду. Работать на идейном уровне. Здесь как раз нужно формировать инновационное поле культуры правильного позиционирования ученого, чтобы он мог стать лидером общественного мнения», — рассказала Наталья Попова.

Генеральный директор продюсерского центра Insight People Алина Зиннатуллина подчеркнула, что сами ученые давно готовы делиться своими знаниями и открытиями с широкой аудиторией. Но, как правило, им не хватает навыков для продвижения «умного» контента в социальных сетях. Решение для этой задачи, похоже, уже найдено.

«Есть огромное количество ученых, которые хотят и готовы рассказывать о своей деятельности. Но у них нет достаточных знаний для продвижения в соцсетях. Уже сейчас наши специалисты разрабатывают отдельную образовательную программу, ориентированную на молодых ученых и студентов, которые с нашей помощью получат возможность продвигать науку самостоятельно», — заявила Алина Зиннатуллина.

Участник первого сезона шоу «Вызов» из команды интеллектуалов доцент университета ИТМО Иван Борисов подтвердил, что ученым есть чем поделиться с мировым сообществом. Но часто найти информацию о них можно только в статусных научных журналах. Хотя широкое освещение работы молодых ученых в медиа и социальных сетях может вызывать интерес, а также способно привлечь дополнительное финансирование на перспективные проекты.

Участники встречи со студентами заявили, что именно пиар-продвижения не хватает российской промышленности, ведь существует ложный стереотип о том, что самые качественные продукты произведены за рубежом.

«Мы уже не можем различить, сделан продукт в России или приехал из-за рубежа. Никто не обращает на это внимания, и создается впечатление, что в России ничего не производится. Я думаю, разрушение этого мифа станет основным вызовом для молодежной организации», — считает генеральный директор компании «Геоскан» Алексей Юрецкий.

Отметим, что презентация молодежного сообщества ВЫЗОВ прошла и в Луганске. В ходе телемоста выступили победители проекта «Школы Иннопрактики и Русских сезонов», проходившего в прошлом году. Теперь им предстоит поездка в Петербург в художественную академию им. Репина.

Стать участником ВЫЗОВа может любой желающий россиянин в возрасте от 18 до 35 лет независимо от региона проживания. Для этого необходимо иметь интерес и достижения в сфере науки, культуры или искусства. После подачи заявки претенденты пройдут конкурсный отбор, по результатам которого смогут присоединиться к сообществу и воспользоваться всеми его ресурсами.

Подать заявку можно на официальном сайте Молодежного сообщества ВЫЗОВ: https://vyzov23.ru/.