Враг государства! Запад ополчился TikTok

Сервис для записи и просмотра коротких видео TikTok прекратил свою работу на территории Российской Федерации. Не так давно у приложения начались проблемы – против него выступили руководители США и Великобратании.

Так, согласно заявлениям госсекретаря Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкена, администрация президента Джо Байдена рассматривает социальную сеть TikTok как угрозу национальной безопасности и намерена приложить усилия к ее уничтожению.

«Я считаю, что да, это так. С (этой угрозой) необходимо покончить тем или иным способом, и существуют различные методы, чтобы сделать это», – цитирует его слова РИА Новости.

Негативную позицию в отношении китайского приложения также высказал парламент Британии:

«[…] TikTok будет заблокирован на всех парламентских устройствах и в более широкой парламентской сети», – заявил представитель парламента.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что пенсионеры и молодежь встают в TikTok плечом к плечу.