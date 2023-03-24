Петербуржец получил 340 тысяч и статью в придачу

На днях, а именно 20 марта, сотрудники экономической полиции Главка задержали 56-летнего мужчину. Причина — он получил 340 тысяч рублей от руководителя от одной из строительных компаний Петербурга. Все бы ничего, но он был посредником в передаче взятки представителю городского ресурсноснабжающего предприятия.

Как пояснили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, эти деньги предназначались за содействие в подписании технического заключения. Мужчина решил не сопротивляться и посотрудничать со следствием. Под контролем полиции он передал деньги 41-летнему инженеру 1 категории данного предприятия. В итоге задержали и его.

Теперь возбуждено два уголовных дела — по статьям о получении взятки и посредничестве во взяточничестве.

Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК РФ, говорят в ГУ МВД.