Билайн стал партнером кейс-чемпионата «Техносфера» Университета ИТМО

«Техносфера» — это проект факультета экотехнологий (GreenTech) для студентов 3-4 курса бакалавриата, 1-2 курса магистратуры, а также недавних выпускников технических, естественно-научных, инженерных и смежных специальностей. Участникам проекта предстоит разработать и представить инновационные решения для экологии и экономики замкнутого цикла, а компании смогут найти новые идеи для решений соответствующих задач.

В рамках чемпионата билайн предложит студентам выполнить кейс по поиску «зеленых решений» в процессе технологического цикла восстановления, рециклинга, сопутствующего применения телекоммуникационного и IT-оборудования. Оператор участвует в чемпионате совместно с партнером — компанией «Супервэйв», специализирующейся на локализации, проектном производстве, брендировании товаров IT отрасли в России с использованием профессионального оборудования.

Партнеры на протяжении длительного времени реализуют проект Refurbishment по восстановлению клиентского оборудования до первоначального уровня. Ежегодно билайн и «Супервэйв» ремонтируют около 150 тысяч единиц различной техники — это соответствует принципам экономики замкнутого цикла и снижает воздействие на окружающую среду. Так, за 2022 год удалось восстановить 94% оборудования от общего объема, переданного на восстановление, и предотвратить 3,3 тыс. т выбросов СО2-экв., сэкономить 45 145 ГДж энергии и 32,5 млн литров воды. Для обеих компаний участие в кейс-чемпионате – это возможность найти новые решения в области Greentech, реализовать потенциал на партнерских условиях и предложить студентам решить реальные задачи, стоящие перед бизнесом в области охраны окружающей среды. Студенты, в свою очередь, получат возможность протестировать свои идеи и решения в рамках реальных бизнес-процессов и получить полезный практический опыт для дальнейшего профессионального развития.

ПАО «ВымпелКом» занимает активную позицию в партнерстве с топовыми высшими учебными заведениями. Например, в 2022 году были проведены: встреча студентов РТУ МИРЭА с чаптером Data-инженеров; сотрудники билайна выступали в МТУСИ в рамках проекта «Траектория твоего развития»; топ-менеджеры билайна рассказали о работе компании, образе жизни, принципах и продуктах студентам НГУ; на постоянной основе происходит взаимодействие со студентами Высшей школы экономики (ВШЭ).

Евгения Чистова, руководитель по устойчивому развитию ПАО «ВымпелКом»:

«Реализация экологической повестки является одним из приоритетных направлений деятельности в области устойчивого развития ПАО «ВымпелКом». Мы стремимся применять «зеленые» технологии в ходе своей операционной деятельности, следуем принципам бережливого производства и потребления, снижаем количество образования отходов. Мы верим, что сотрудничество со студентами имеет большой потенциал в усовершенствовании наших практик».

Екатерина Тамбулатова, декан факультета экотехнологий ИТМО:

«Для нас важно выпускать высококвалифицированных специалистов в области защиты окружающей среды и смежных отраслях, которые смогут как можно раньше приступить к работе без переобучения. И в этом нам помогает тесное взаимодействие с крупным бизнесом. Наши партнеры выступают полноценными участниками образовательного процесса — помогают с наполнением программ и формируют задачи для студентов под свои запросы.

Валерий Носов, операционный директор компании ООО «Супервэйв»:

«Стратегии устойчивого развития для любого бизнеса (особенно крупного бизнеса) с учетом снижения его негативного влияния на окружающую среду сегодня как никогда являются актуальными. Мы считаем существенно важным реализовывать проекты, поддерживающие принципы бережливого производства и потребления, а также искать инновационные решения в этой области»

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