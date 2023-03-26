Километровый пожар в Омске полностью затушили

Пожар, охвативший почти 3,5 квадратных километра площади завода по производству пластика, расположенного на территории Омска, потушили. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России.

«В Омске огнеборцы полностью ликвидировали пожар», – уточнили в публикации, размещенной в официальном telegram-канале экстренной службы в 12:35.

Первая информация о происшествии поступила в 01:08 в ночь на 26 марта. Ликвидацией очага возгорания занимались 65 человек, использовавших 16 единиц специализированной техники.

К 02:15 огнеборцы взялись за локализацию открытого горения. Ими так же велись работы по прошивке и разборке конструкций. Сообщение о полном тушении появилось в 12:35. Сведений о пострадавших так и не поступило.

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