Министру спорта РФ не понравились слова Валерия Крапина

Министр спорта России Олег Матыцин выразил яркую негативную реакцию на слова, сказанные главным тренером сборной России по футболу Валерия Карпина. Главу Минспорта возмутила его готовность оставить пост.

Перед товарищеским матчем между сборными России и Ирака главный тренер российских атлетов Валерий Карпин на пресс-конференции заявил о том, что не держится за свое место. По его словам, увольнение не станет проблемой.

Олег Матыцин резко отреагировал на эти высказывания. Его негодование вызвало «безразличие» Карпина:

«Выражение безразличия в спорте – дорога в никуда. Поэтому надо четко определиться: ты с нами – командой, болельщиками, Россией, или ты сам по себе», – цитирует его слова РИА Новости.

Тренера поддержали бывший президент РФС Вячеслав Колосков и экс-владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко. При этом, по словам последнего, самому Матыцину, в отличие от Карпина, нечего записать в свои достижения.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что в Санкт-Петербурге Россия обыграла Ирак со счетом 2:0.