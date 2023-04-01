Гагарина, Баста и Беляев снова устроили скандал

На шоу «Голос» все никак не утихают скандалы. Одной из наставниц — Полине Гагариной — вовсю достается от коллег по цеху. Обычно именно Полина в центре внимания, а сейчас почему-то участники все больше присматриваются к другим наставникам — Басте, Антону Беляеву, Владимиру Преснякову.

Например, когда Гагарина пыталась поговорить с одними из участников, на фоне решили активно поболтать Баста и Беляев. Полина, конечно, не сдержалась и предложила своим коллегам уже наконец-то созвониться вечерком да поболтать от души.

Баста по традиции отшутился, сказав, что вечерами у них с Антоном сил на поговорить не остается.

Пошло-поехало все на вокруг студентки ГИТИСа Элины Айларовой. К ней повернулись совершенно все наставники и стали на перебой уговаривать пойти именно к ним. Полина и вовсе предложила объединиться в этом обществе абьюза, ведь «Басту непонятно какая змея укусила».

Однако девушка вовсе сделала выбор в пользу Беляева. На этом моменте Гагарина призналась: «Мне неприятно. И кажется, я завидую».