Федеральный следком поставил на контроль расследование дела о взрыве в кафе Петербурга

Председатель следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин потребовал петербургский следком предоставить оперативный доклад об обстоятельствах убийства в кафе на Университетской набережной. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своих социальных сетях.

Уточняется, что убийство было совершено общеопасным способом, по этой статье и заведено уголовное дело. Дальнейшее расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета Российской Федерации.

Ранее стало известно, что количество пострадавших возросло до 25 человек. Однако в следкоме говорят, что информация о количестве пострадавших уточняется. Известно об одном погибшем — это российский военный корреспондент Владлен Татарский, сообщили в полиции Петербурга. Другой информации на данный момент не приводится.

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