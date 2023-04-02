Петербуржцы стали приносить цветы к кафе на Университетской набережной

Жители Северной столицы начали приносить цветы к месту, где сегодня произошел взрыв — к кафе на Университетской набережной. Об этом сообщают местные СМИ и очевидцы в социальных сетях.

На данный момент известно, что взрыв произошел 2 апреля. В результате есть погибший — российский военный корреспондент Максим Фомин, более известный под своим псевдонимом Владлен Татарский.

Также сообщалось о 25 пострадавших в результате взрыва, из них 19 находятся в медучреждениях города. Им оказывается вся необходимая врачебная помощь, рассказывают городские власти.

Каких-либо подробностей о произошедшем официальные источники на данный момент не сообщают. Однако в федеральном следственном комитете заявили, что уже завели уголовное дело по статье об убийстве общеопасным способом. Подробнее о произошедшем вы можете прочитать в нашем материале.