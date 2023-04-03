Российские бренды активно вытесняют с рынка западные

Пожалуй, ни доя кого не секрет, что российские бренды прямо-таки активизировались после ухода с рынка западных и американских компаний. Только за первый квартал 2023 года в ТЦ Петербурга появилось 40 новых магазинов. Этот показатель на 25% больше прошлогоднего, говорят аналитики Nikoliers.
Например, пришли захватывать площади ANNA PEKUN и 2MOOD, MUSTANG и LICHI, SARTO REALE, Elis Fashion Rus, Giovann iBotticelli, Bogatto и Jeans Dean. На площади шведского H&M Group засмотрелись и заняли NOUN, Befree и selamoms&monster, «Снежная королева».
Ранее сообщалось, что за последние три года Мариинский театр в Петербурге недосчитался 12 миллиардов рублей. В первую очередь это произошло из-за непроданных билетов в период пандемии, заявил художественный руководитель и генеральный директор театра Валерий Гергиев.
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