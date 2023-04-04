Самолет из Петербурга столкнулся с птицами при посадке в Самаре

Самолет, летевший из Петербурга в Самару, столкнулся с неприятным инцидентом. Об этом рассказали в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По имеющейся информации, в 21:40 самолет приземлялся в аэропорту Курумоч. Там он столкнулся с птицами. Уточняется, что посадка происходила в обычном штатном режиме, а пострадавших нет.

Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

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