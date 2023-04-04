Басманный суд арестовал Дарью Трепову

Суд арестовал Дарью Трепову, обвиняемую по делу о теракте в Петербурге. Отметим, что заседание проходило в закрытом от слушателей режиме. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда.

Напомним, ее обвиняют по статье о террористическом акте, который был совершен группой лиц, также она обвиняется в умышленном причинении смерти человеку и незаконном ношении взрывчатых веществ.

Напомним, что 2 апреля 2023 года в 18.13 в полицию Василеостровского района поступила информация о том, что в кафе на Университетской набережной дом 25 произошел взрыв. Число пострадавших — свыше 30. Из них свыше 20 проходят лечение в Мариинской больнице. Есть и те, кто находится в тяжелом состоянии. Погибшего Владлена Татарского президент России Владимир Путин наградил посмертно орденом Мужества. В указе отмечается, что он награжден не только за мужество, но и за выполнение профессионального долга.