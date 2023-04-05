Петербуржец решил расплатиться за лимонад разбойным нападением с ножом

По информации источника в правоохранительных органах, в Курортном районе Петербурга в магазине произошел разбой. Со слов обратившегося в полицию предпринимателя, к ним пришел очень пьяный мужчина. Тот повел себя неадекватно, держа в руке нож.

Как пишет Табло СМИ, с камер видеонаблюдения видно, что мужчина повредил кассу, но при этом ничего себе не забрал, а просто скрылся. Кассир сказала, что мужчина попытался украсть лимонад и сигареты.

Так, 4 апреля мужчину задержали, сейчас он в изоляторе.

Ранее он был судим за причинение тяжкого вреда здоровью. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, говорит источник.

Ранее сообщалось, что на Рижском проспекте Петербурга в яму с кипятком провалилась машина с мужчиной и ребенком. Подробнее о произошедшем вы можете прочесть в нашем материале по ссылке.