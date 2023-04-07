До 2030 года в России может появиться доставка еды беспилотниками

В 2025-2030 годах в России могут начать доставлять еду и товары с помощью беспилотников. Об этом рассказал первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков.

Как он рассказал в эфире радио Sputnik, технически такая доставка уже имеется, но теперь вопрос нужно решить с точки зрения юридической. Он пояснил, что правительство должно определить, где и как могут летать беспилотники, на какой высоте, каким образом будет выдаваться разрешение на полет.

Всю нормативную составляющую хотят проработать в течение года. Этот процесс будет реализован совместно с Росавиацией и Министерством транспорта.

Ранее сообщалось, что Министерство транспорта Российской Федерации предложило ввести в школьную программу блок, который будет посвящен правильному и безопасному использованию средств индивидуальной мобильности.

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