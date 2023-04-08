Бутылка виски обернулась петербуржцу решеткой

Похититель бутылки виски из магазина на Савушкина заработал статью за разбой. Об этом сообщает пресс-служба петербургского ГУ МВД России.

Так, 6 апреля в полицию с заявлением пришел 25-летний продавец магазина, расположенного на улице Савушкина, 119. Он рассказал, что неизвестный мужчина стащил с прилавка бутылку виски стоимостью в 1,9 тысячи рублей, а после попытался скрыться.

Его попытался задержать продавец, но как итог, только отхватил электрошокером. Тем не менее продавцу каким-то чудом удалось удержать воришку до приезда полиции.

Оперативники быстро приехали к месту происшествия и задержался мужчину — 33-летний ранее судимый монтажник. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 162 УК РФ (разбой).

Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Ранее сообщалось, что полицией в Выборгском районе задержан подозреваемый в грабеже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.