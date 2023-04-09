В Новосибирске мужчина чуть не зарезал 10-летнего мальчика вблизи школы

Новосибирские следователи завели уголовное дело из-за того, что мужчина покушался на жизнь 10-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области.

По имеющейся информации все случилось на футбольном поле вблизи школы №2 в Октябрьском районе Новосибирска. Там 7 апреля мужчина накинулся с ножом на 10-летнего мальчика. Мужчина попытался его убить, но ребенок, к счастью, смог отбиться.

Дело заведено по статье о покушении на убийство. Теперь на месте происшествия работают следователи, криминалисты. Они выясняют обстоятельства произошедшего, а также разыскивают нападавшего.

Ранее сообщалось, что на Бали полиция задержала россиян. Все дело в том, что наши соотечественники решили организовать покерный турнир на вилле в районе Чангу.

общество чп


 

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