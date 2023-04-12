Парламент Петербурга присвоил Setl Group звание почетного мецената

Городской парламент присвоил холдингу Setl Group звание «Почетный меценат Санкт-Петербурга». Такого звания компанию удостоили за заслуги в меценатской деятельности перед городом и его жителями.

Поясним, компания уже долгие годы оказывает поддержку самым значимым благотворительным проектам города. Холдинг каждый год отправляет на эти цели десятки миллионов рублей.

Например, за свой счет компания ремонтировала школы и детские сады, а также больницы. Оказывалась помощь и детям-сиротам, детям, болеющим онкологией или имеющим тяжелую степень инвалидности.

Помогает холдинг и в восстановлении храмов, а также в реставрации объектов культурного наследия Петербурга. Не оставляет без внимания холдинг и места, которые так или иначе связаны с Великой Отечественной войной — вкладываются деньги в сохранение и благоустройство объектов.

Помимо этого, сотрудники компании каждый год являются участниками акции «День донора», а также принимают участие в сборе средств для фонда «Старость в радость» на оплату работы сиделок, санитарок и психологов для бабушек и дедушек.