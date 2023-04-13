В Кронштадте хотят построить новую набережную за 3,7 млрд рублей

В Петербурге планируется провести конкурс по поиску подрядчика, который займется строительством пешеходной набережной в Кронштадте от морского портового комплекса до сквера «Инчхон». Такая информация появилась на портале «РосТендер».

По имеющейся информации, конкурс будет проводить петербургское ГКУ «Дирекция транспортного строительства». Конкурс проведут в течение года.

Согласно анонсу закупку, начальная (она же максимальная — прим.Ред.) цена контракта составит 3,69 миллиарда рублей. Эта пешеходная набережная должна связать все очереди парка «Остров фортов» и сквер «Инчхон».

Протяжённость набережной составит 2,8 километра. Ширина пешеходной части составит 4,5 метра, однако в некоторых местах она будет чуть шире — шесть метров.

Реализовывать этот проект будут в несколько этапов, пишет РБК.