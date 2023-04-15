В Петербурге с 15 апреля начали продавать корюшку

Сегодня, 15 апреля, в Петербурге начали продавать корюшку, уже начали работать точки по ее продаже в разных районах города. Об этом рассказали в комитете имущественных отношений.

Известно, что сезон стартовал 15 апреля и продлится до 31 мая. Поясним, что это традиционное петербургское лакомство. Сейчас порадовать себя корюшкой можно в сорока точках, говорят специалисты в ведомстве в социальных сетях.

Блюдо очень популярно как среди местных, так и среди приезжих туристов.

Более того, в городе каждый год проходит праздник корюшки — это событие собирает вокруг себя множество горожан.

Ранее сообщалось, что в городе Лабытнанги разгорелось сильное пламя — загорелся двухэтажный жилой дом. Огонь охватил площадь в 480 квадратных метров. Подробности вы можете прочесть в нашем материале по следующей ссылке.