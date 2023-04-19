Нейросеть выгоняет людей: заменят ли человека роботы и искусственный интеллект

Все, думаем, наслышаны, что нейросети стали генерировать все подряд: от текстов до фото. Более того, нейросеть даже приглашают на работу. Давайте разберемся, хорошо или все-таки плохо, что эта тенденция набирает такие обороты.

Принятие неизбежного?

С одной стороны, всем ясно, что технологии — это про прогресс. Иначе бы, условно, не было бы стиральной машинки и нам приходилось бы ходить на речку, а вместо метро или машины скакать на работу на лошади. Фактически, развитие технологий — в том числе появление нейросети — это неизбежный процесс. Другой вопрос, что нужно уметь направлять его в нужное человеку русло.

Как заявил недавно Илон Маск, давно пора создать какое-то ведомство, которое будет заниматься контролем искусственного интеллекта, он может быть полезен человеку, если четко обозначить цели и начать контролировать.

Отберет рабочие места?

Пожалуй, один из главных человеческих страхов, что нейросеть попросту отберет твое рабочее место. Ну, а почему бы и нет? Казалось бы, сгенерировать текст за журналиста она может, сделать кадр за фотографа — тоже. Не вытеснит ли? Конечно, есть риск того, что часть работы нейросеть возьмет на себя. Условно, будет клепать короткие новости, пока журналист пишет серьезную аналитическую статью.

Но справедливости ради, сколько уже вышло моделей смарт-часов? Ушли ли куда-то обычные наручные? Кажется, нет. Оба варианта спокойно себе уживаются, ведь любители классики никуда не делись.

Вот вам яркий пример для успокоения. В начале года одна из российских компаний выложила резюме редактора новостей — некой Ольги Петровой. Казалось бы, ничего необычного, вот только ее личность — разработка нейросети.

Нейросеть не потянет?

Одно из российских СМИ — «Ридус» — попробовало нанять такую виртуальную сотрудницу и посмотреть, справится ли она с работой журналиста. Ольге нужно было писать 10-12 текстов, уникальность которых должна была быть от 70%. Может быть, с уникальностью Ольга и справлялась. Вот только корректор, которая вычитывала работы, оказалась не очень довольна: повтор слов, «адское построение предложений» и употребление терминов тоже хромало.

Еще одна история произошла на конкурсе фотографии Sony World Photography Awards. Так, победителем в категории «Креатив» стал немецкий фотограф Борис Эльдагсен. Как только были подведены итоги, он признался, что фото — не более чем работа все той же нейросети.

Так фотограф хотел проверить, примут ли его к участию в конкурсе, а заодно и привлечь общественность к вопросу о том, что будущее сферы выглядит уже не так уже радужно.